В Тамбове на треть выполнена реконструкция магистрального коллектора на Набережной

Прокладка труб почти завершена

В Тамбове на 30 % выполнены работы по реконструкции магистрального коллектора на Набережной. В настоящее время подрядчики работают в две смены, чтобы быстрее завершить прокладку трубопровода на участке от улицы Тельмана в сторону улицы Лермонтовской.

Сейчас проложено около 1,5 км трубопровода диаметром 600 мм и 700 мм. Завершено переключение потребителей по водопроводу, начаты работы по канализации. Большая их часть выполняется методом горизонтально направленного бурения без разрытия траншей.

- После того, как работы по прокладке трубопровода завершатся, здесь будет проведено благоустройство. Оно включает асфальтирование и озеленение территории. Что касается вырубленных деревьев, то, напомним, подрядчик возместил убытки, выплатив Комитету благоустройства и охраны окружающей среды администрации Тамбова 615 тысяч рублей. Зеленый фонд набережной будет восстановлен после завершения строительства, - сообщают в ООО «РКС-Тамбов».

Открытие участка запланировано на май. Общая стоимость работ – более 750 млн рублей.

Фото ООО "РКС-Тамбов"