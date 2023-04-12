Тамбовчанка проигнорировала дорожный знак и устроила аварию

Девочка оказалась в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух иномарок произошла 11 апреля около 18 часов в районе дома № 242 по улице Карла Маркса города Тамбова. 40-летняя женщина, управляя автомобилем «CHEVROLET LACETTI» выезжала со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток и, нарушив требования дорожного знака «Движение направо», поехала прямо. В результате иномарка столкнулась с двигавшимся по главной дороге автомобилем «HYUNDAI ACCENT» под управлением 25-летнего мужчины.

- В аварии получила травмы 8-летняя девочка, которая находилась в «CHEVROLET LACETTI», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Ребенка на автомобиле скорой помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.