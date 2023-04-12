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НовостиОбщество12 апреля 2023 11:21

В Мичуринске пройдет традиционный пасхальный крестный ход

Верующие начнут движение от храма в честь иконы Божией Матери
Марина МАКОВЛЕВА
Присоединиться к крестному ходу могут все желающие

Присоединиться к крестному ходу могут все желающие

Традиционный крестный ход в честь празднования Пасхи Христовой пройдет в Мичуринске 16 апреля. В 14.00 верующие начнут движение от храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

- Крестный ход проследует по уже сложившемуся маршруту - Липецкое шоссе (от Скорбященского храма до Площади Славы), по улицам Красная, Советская (до Ильинского храма), Революционная, Интернациональная и Филиппова (до Боголюбского кафедрального собора). Здесь будет совершено Богослужение и пройдет Архиерейское поздравление, - рассказали в администрации города Мичуринска

Фото администрации города Мичуринска