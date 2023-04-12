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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 10:57

В Тамбове машина сбила 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте

Все произошло а глазах у бабушки ребенка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мальчик неожиданно выскочил на дорогу

Мальчик неожиданно выскочил на дорогу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 11 апреля 13 часов 40 минут в районе дома № 401 по улице Карла Маркса города Тамбова. 69-летний мужчина за рулем «HONDA CR-V» сбил 12-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть слева направо, там, где делать этого нельзя.

- В результате аварии ребенка с различными травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в детскую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мальчик в момент ДТП находился в сопровождении бабушки, которая не смогла обеспечить его безопасность.