В Тамбове машина сбила 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте

Мальчик неожиданно выскочил на дорогу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 11 апреля 13 часов 40 минут в районе дома № 401 по улице Карла Маркса города Тамбова. 69-летний мужчина за рулем «HONDA CR-V» сбил 12-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть слева направо, там, где делать этого нельзя.

- В результате аварии ребенка с различными травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в детскую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мальчик в момент ДТП находился в сопровождении бабушки, которая не смогла обеспечить его безопасность.