Жительница Германии по ошибке перевела тамбовскому блогеру 1 тысячу евро

В Никифоровском районном суде началось рассмотрение дела по иску жительницы Германии к гражданке России – блогеру канала на платформе YouTube, которая живет в Никифоровском районе. Иостранка хочет взыскать 91 146 рублей, а которые, как она сичтает, необоснованно обогатилась блогер. В своем заявлении женщина поясняет, что в апреле прошлого года она ошибочно отправила ответчице благотворительную помощь в размере 1000 евро вместо плланируемых 1000 рублей. На тот момент курс евро составлял 92 рубля 14 копеек, соответственно блогер получила больше 90 тысяч рублей.

- В досудебном порядке этот спор разрешить не удалось, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тамбовской области.