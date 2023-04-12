Суд взыскал в пользу государства более 100 тысяч рублей, незаконно полученных тамбовчанами

Суд рассмотрел иск прокуратуры о взыскании с двоих жителей Тамбовского района в пользу Российской Федерации денег, полученные в результате незаконных финансовых операций, а также от продажи наркотиков.

- В сентябре прошлого года суд признал 36-летнюю женщину и ее 34-летнего сожителя виновными в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, и приговорил их к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.

Осужденные получали деньги от продажи наркотических средств в криптовалюте и через интернет переводили их в рубли. По закону сделка, совершенная с преступной целью, является ничтожной. Соответственно суд может взыскать в доход государства все, что стороны получили по такой сделке.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал осужденных выплатить незаконно полученные деньги в сумме более 100 тысяч рублей.