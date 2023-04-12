В Тамбове 34-летний рабочий упал со строительных лесов

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 7 марта выполняя работы на объекте по улице Комсомольской города Тамбова 34-летний рабочий упал со строительных лесов на землю с высоты около 7 метров. В результате он получил травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью, и по настоящее время находится на лечении в медицинском учреждении.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает СУ СКР по региону. - Уже установлено, что подрядчик с потерпевшим официально трудовые отношения не оформлял.