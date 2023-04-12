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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 9:40

Житель Сатинки забрался в дом к соседке и унес запчасти от машины

Детали мужчина сдал в металлолом, а деньги потратил
Марина МАКОВЛЕВА
Запчасти от машины злоумышленник сдал в металлолом

Запчасти от машины злоумышленник сдал в металлолом

Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию Сатинки поступило заявление о краже. Как выяснилось, кто-то проник в дом пенсионерки, где она живет только летом. Злоумышленник взломал замки и разобрал на запчасти машину, принадлежащую родственнику потерпевшей.

К краже оказался причастен безработный мужчина. Злоумышленник признался, что знал о пустующем зимой доме, поэтому целенаправленно забрался туда и взял детали от автомобиля.

- Чужое имущество, добытое преступным путем, он сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на свои личные нужды. Данный гражданин не раз попадал в поле зрения полиции, и уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Ущерб, причиненный воришкой, еще предстоит установить.