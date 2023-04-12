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НовостиОбщество12 апреля 2023 9:10

Тамбовские общественники приняли участие в обследовании дорог, находящихся на гарантии

Подрядчики устранят недочеты, отмеченные горожанами
Марина МАКОВЛЕВА
Группа общественного контроля заметила нарушение водоотведения вблизи частного дома

Группа общественного контроля заметила нарушение водоотведения вблизи частного дома

Тамбовские общественники приняли участие в обследовании дорог на гарантии. При осмотре дорожного покрытия улицы Садовой группа общественного контроля заметила нарушение водоотведения вблизи частного дома. Подрядчик устранит этот недочет в рамках гарантийных обязательств.

- Повреждение бордюрного камня, просадка плитки и колодцев инженерных сетей, отсутствие дорожной разметки выявлены в ходе осмотра участка улицы Коммунальной, от улицы Носовской до улицы Красной. В результате был составлен акт для устранения повреждений, который направят подрядной организации, - рассказали в администрации города Тамбова.

Участок улицы Чичерина отремонтирован в прошлом году. В соответствии замечаниями горожан подрядчик проведет здесь регулировку люков, восстановит покрытие перил, нанесет разметку под парковочные места.

Фото администрации города Тамбова