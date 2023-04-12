Тамбовские общественники приняли участие в обследовании дорог, находящихся на гарантии

Группа общественного контроля заметила нарушение водоотведения вблизи частного дома

Тамбовские общественники приняли участие в обследовании дорог на гарантии. При осмотре дорожного покрытия улицы Садовой группа общественного контроля заметила нарушение водоотведения вблизи частного дома. Подрядчик устранит этот недочет в рамках гарантийных обязательств.

- Повреждение бордюрного камня, просадка плитки и колодцев инженерных сетей, отсутствие дорожной разметки выявлены в ходе осмотра участка улицы Коммунальной, от улицы Носовской до улицы Красной. В результате был составлен акт для устранения повреждений, который направят подрядной организации, - рассказали в администрации города Тамбова.

Участок улицы Чичерина отремонтирован в прошлом году. В соответствии замечаниями горожан подрядчик проведет здесь регулировку люков, восстановит покрытие перил, нанесет разметку под парковочные места.

Фото администрации города Тамбова