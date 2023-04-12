Мичуринец напал на полицейских прямо в отделе

В суде вынесли приговора 39-летнему местному жителю, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

На следствии и в суде установили, что 29 декабря прошлого года находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчину двое сотрудников ДПС доставили в отдел для составления административного материала. Уже в здании он, не желая выполнять законные требования полицейских, нанес им несколько ударов кулаком по голове, причинив обоим закрытую черепно-мозговую травму.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.