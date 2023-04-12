Тамбовчанка тратила деньги с карты умершего человека

11 апреля в полицию обратились сотрудники одного из банков, которые сообщили что лимит кредитной карты мужчины, зарегистрированного в селе Петровское, полностью исчерпан, более того, образовалась задолженность, которая не погашается. Полицейские сразу же выяснили, что мужчина, на которого была оформлена кредитная карта, скончался еще в начале декабря прошлого года и, предположили, что кто-то незаконно пользуется его кредитной картой. В течение суток полицейские установили, что карту похитила знакомая покойного, которая расплачивалась ей в продуктовых магазинах. В общей сложности женщина потратила больше 53 тысяч рублей.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.