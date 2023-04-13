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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 13:36

Тамбовчанина задержали со 100 граммами марихуаны

Мужчине грозит до 3 лет колонии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

11 апреля на улице Центральной деревни Заречье сотрудники наркоконтроля задержали мужчину, у которого обнаружили и изъяли пакет с наркотиками. Общий вес свертков с высушенной марихуаной составил 100 граммов. 26-летний житель поселка Перкинский лесокомбинат признался, что нарвал наркосодержащие растения в прошлом году.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ, о незаконном хранении наркотических средств, -сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному может грозить наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.