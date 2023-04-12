Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 8:00

Тамбовчанка расплатилась с долгами, чтобы не лишиться машины

Женщина взяла 10 кредитов на 400 тысяч рублей и не возвращала деньги
Марина МАКОВЛЕВА

В Петровском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с 29-летней женщины. У нее оказалось 10 кредитов на общую сумму 412 тысяч рублей.

Сотрудник ведомства установил, что должнице принадлежит автомобиль и наложил на него арест, но женщина не спешила рассчитываться с долгом.

- Однако после того, как должница получила постановление о передаче хэтчбека на принудительную реализацию, она изыскала необходимые денежные средства и оплатила задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 29 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

После оплаты долга машина вернулась к своей хозяйке.