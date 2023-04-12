Тамбовчанин украл металл с территории предприятия на котором работал

11 апреля в полицию поступило сообщение о краже металлоизделий с территории промышленного предприятия Тамбовского района. По подозрению в совершении преступления задержали работника производства – 35-летнего жителя микрорайона Северный поселка Строитель. Воспользовавшись отсутствием руководства, он похитил металлоизделия, чтобы сдать их в пункт приема черного металла. Похищенное у него изъяли. Причиненный ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Максимальный срок наказания за такое преступление – до 2 лет колонии.