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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 7:22

Тамбовчанин украл металл с территории предприятия на котором работал

Ущерб оценили в 30 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

11 апреля в полицию поступило сообщение о краже металлоизделий с территории промышленного предприятия Тамбовского района. По подозрению в совершении преступления задержали работника производства – 35-летнего жителя микрорайона Северный поселка Строитель. Воспользовавшись отсутствием руководства, он похитил металлоизделия, чтобы сдать их в пункт приема черного металла. Похищенное у него изъяли. Причиненный ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Максимальный срок наказания за такое преступление – до 2 лет колонии.