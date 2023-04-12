В Мичуринске застройщик перекрыл проезд к чужому участку

Обследование подтвердило правоту владелицы участка

К уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратилась жительница Мичуринска, которая пожаловалась на нарушение права на частную собственность. Виновниками женщина считала администрацию Мичуринска и ЖСК «Заря 1».

Из обращения следовало, что у жительницы наукограда в собственности есть земельный участок, рядом с которым ведется строительство многоквартирного четырехэтажного дома. В рамках благоустройства прилегающей к многоквартирному дому территории застройщиком возведено ограждение, которое перекрывает въезд на ее земельный участок.

Во время выезда на место и обследования, которое прошло с участием представителей прокуратуры, чиновников и застройщика, ситуация подтвердилась.

- Сейчас принято решение о необходимости внесения изменений в разрешительную документацию администрации Мичуринска с последующим демонтажем возведенного ограждения, - сообщают в аппарате омбудсмена. - До разрешения ситуации обращение остается на контроле Уполномоченного.