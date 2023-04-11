Тамбовчанка Софья Аношина выиграла всероссийский турнир по самбо

Софья Аношина (в центре). Фото со страницы Министерства спорта Тамбовской области в VK.

Воспитанница ДЮСШ № 8 Тамбова Софья Аношина стала победительницей всероссийского турнира по самбо памяти сотрудников управления «А» ЦСН ФСБ России, погибших при исполнении военного долга. Соревнования финишировали в Пензе накануне. Медали разыгрывали юноши и девушки 14 - 16 лет. Участие принимало более 600 спортсменов из разных регионов страны. Все они состязались за путевку на первенство страны.

В весовой категории свыше 72 кг наша землячка Софья Аношина провела три схватки и во всех одержала победы. Таким образом, воспитанница Сергея Кувалдина прошла отбор на первенство России-2023.