В Тамбове пройдут очередные отключения электроэнергии

12 апреля в связи с ремонтом сетей будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

Из-за работ в трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 11.30 ул. Полынковская, д. 50-68;

с 14.00 до 16.30

- ул. Тамбовский лесхоз, д. 17-42;

- ул. Малиновского, д. 1-28А;

- ул. Лунная.

Из-за ремонта на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Дорожная, д. 1-63;

- ул. Гастелло, д. 63-107.

Из-за обрезки деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 13.00 до 16.00:

- ул. Рылеева, д. 1-45;

- ул. Радищева, д. 1-39;

- ул. ак. Павлова, д. 3-19;

- ул. Н.Северная, д. 1-49;

- ул. Планировочная, д. 1-38;

- ул. К.Маркса, д. 340-387;

- ул. Дальняя, д. 1-21;

- пр. Дальний, д. 2-37;

- ул. Тургенева, д. 5-86;

- ул. Отдыха, д. 1-13;

- ул. Защитная, д. 20-38;

- ул. Менделеева, д. 2-48;

- ул. 8 Марта, д. 3-26.

Кроме того, как сообщают в администрации города Тамбова, в связи с организацией работ по удалению деревьев будет временно прекращена подача электроэнергии на частные дома по ул. Ахлебиновская, Родниковая, Парковая. Проведение работ запланировано с 9.00 до 16.00.