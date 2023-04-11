В Тамбове пройдут очередные отключения электроэнергии

12 апреля в связи с ремонтом сетей будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
Из-за работ в трансформаторной подстанции:
с 9.00 до 11.30 ул. Полынковская, д. 50-68;
с 14.00 до 16.30
- ул. Тамбовский лесхоз, д. 17-42;
- ул. Малиновского, д. 1-28А;
- ул. Лунная.
Из-за ремонта на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:
- ул. Дорожная, д. 1-63;
- ул. Гастелло, д. 63-107.
Из-за обрезки деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 13.00 до 16.00:
- ул. Рылеева, д. 1-45;
- ул. Радищева, д. 1-39;
- ул. ак. Павлова, д. 3-19;
- ул. Н.Северная, д. 1-49;
- ул. Планировочная, д. 1-38;
- ул. К.Маркса, д. 340-387;
- ул. Дальняя, д. 1-21;
- пр. Дальний, д. 2-37;
- ул. Тургенева, д. 5-86;
- ул. Отдыха, д. 1-13;
- ул. Защитная, д. 20-38;
- ул. Менделеева, д. 2-48;
- ул. 8 Марта, д. 3-26.
Кроме того, как сообщают в администрации города Тамбова, в связи с организацией работ по удалению деревьев будет временно прекращена подача электроэнергии на частные дома по ул. Ахлебиновская, Родниковая, Парковая. Проведение работ запланировано с 9.00 до 16.00.