Житель Первомайского района не пускал бывшую жену в дом

В отделение судебных приставов по Первомайскому и Староюрьевскому районам поступило решение суда. По нему житель Первомайского района обязан был пустить в дом бывшую жену и передать ей ключи от него.

Судебный пристав уведомил должника о судебном решении, однако тот не исполнил его добровольно. Тогда сотрудник ведомства взыскал с него исполнительский сбор в размере 5000 рублей и оштрафовал на 1000 рублей за неисполнение требований исполнительного документа.

- Так как должник не предпринял никаких мер для исполнения решения суда, судебный пристав снова привлек его к административной ответственности уже по ч. 2 17.15 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере 2000 рублей, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

Только тогда мужчина оплатил исполнительский сбор и оба административных штрафа и передал взыскательнице ключи.