За полгода в Тамбовской области зафиксировано более 800 случаев гриппа

В Тамбовской области число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 11%. К врачам обратилось 4330 человек. Выявлено 5 случаев гриппа среди детей.

Чаще всего помощь медиков требовалась жителям Моршанска, Рассказово и Тамбова. В Пичаевском, Петровском, Гавриловском, Мордовском и Уметском районах заболеваемость несколько возросла.

- С начала ноября 2022 года среди жителей области выявлено 807 случаев гриппа. На долю гриппа типа А(H1N1) - свиной - пришлось 62,8%, сезонный грипп типа А(H3N2) составил 3%, грипп типа В – 34,2%, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.