В Тамбове сотрудники ППС задержали «закладчика» с крупной партией героина

На улице Осипенко в Тамбове наряд ППС обратил внимание на подозрительного гражданина. При проверке мужчина попытался убежать. Подозрительного прохожего задержали, оказалось, что это 36-летний иностранный гражданин, зарегистрированный в Москве. У него было обнаружено более 100 грамм героина, расфасованных в 61 сверток.

- В день задержания подозреваемый приехал из Москвы в Тамбов с целью реализации крупной партии наркотиков. Но бдительность сотрудников патрульно-постовой службы помешала ему осуществить преступный замысел, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Злоумышленник успел разместить на улице Киквидзе два тайника-закладки, которые позже изъяли сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 10 до 20 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.