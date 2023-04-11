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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 10:00

В Тамбове сотрудники ППС задержали «закладчика» с крупной партией героина

Мужчина подозрительно вел себя на улице и пытался сбежать от полиции
Марина МАКОВЛЕВА

На улице Осипенко в Тамбове наряд ППС обратил внимание на подозрительного гражданина. При проверке мужчина попытался убежать. Подозрительного прохожего задержали, оказалось, что это 36-летний иностранный гражданин, зарегистрированный в Москве. У него было обнаружено более 100 грамм героина, расфасованных в 61 сверток.

- В день задержания подозреваемый приехал из Москвы в Тамбов с целью реализации крупной партии наркотиков. Но бдительность сотрудников патрульно-постовой службы помешала ему осуществить преступный замысел, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Злоумышленник успел разместить на улице Киквидзе два тайника-закладки, которые позже изъяли сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 10 до 20 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.