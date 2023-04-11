Мичуринский «Тамбов» вышел в финал Кубка регионов

После волевых побед в сериях с МХК «Липецк» (3:1) и пензенским «Дизелистом» (3:1) мичуринские хоккеисты в одну калитку одолели вторую команду западной конференции НМХЛ. Как ранее сообщал сайт tambov.kp.ru, в Рязани «Тамбов» выиграл 4:1 и 2:0. Поэтому на льду родного «Темпа» требовалось всего лишь выиграть, пусть не в первом, так во втором поединке. Но мичуринцы не стали откладывать дело в долгий ящик, и с первой попытки оформили путевку в финал.

Правда, без нервотрепки вечером 10 апреля не обошлось. На 7-й минуте Семен Родыгин вывел «Рязань» вперед. Но после того как исходу 47-й минуты хозяева повели с перевесом в две шайбы (Семен Просвирнин, 38-я, Александр Куликов, 43-я, Иван Климкин, 47-я), казалось интрига сошла на нет. И все же рязанцам удалось перевести встречу в овертайм, но последнее слово оказалось за мичуринским клубом – на 64-й минуте победную шайбу провел Расим Шакиров. Он, кстати, стал самым полезным в этой игре. Расим помог забить Просвирнину и Климкину. Итог – 4:3 в пользу «Тамбова».

Теперь в финале Кубка регионов мичуринцы сыграют с победителем пары «Полет» - «Олимпия» (Кирово-Чепецк). Пока рыбинский клуб впереди 2:1. Четвертый матч состоится сегодня, 11 апреля, на льду «Полета».