В Тамбовской области грузовик врезался в дорожный знак и опрокинулся

Пострадавших осмотрел фельдшер проезжающей мимо скорой Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием грузового автомобиля произошла 10 апреля в 16 часов 30 минут на 23 километре автодороги «Тамбов – Пенза» в Рассказовском районе. 31-летний мужчина за рулем «ГАЗ 2757АО» из-за ненадежного крепления груза в кузове съехал с дороги, врезался в дорожный знак 1.34.2 «направление поворота», после чего его автомобиль опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 18-летний пассажир получили незначительные травмы, на месте аварии их осмотрел фельдшер проезжающей мимо кареты скрой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.