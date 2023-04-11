Выплату из маткапитала тамбовчане получат 14 апреля

14 апреля в Тамбовской области родители 1100 детей получат выплату из материнского капитала. Отделение Социального фонда направит на счета получателей около

14 миллионов рублей. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе. Для Тамбовщины ее размер составляет 12412 рублей. В дальнейшем данные выплаты будут приходить семьям за предыдущий месяц в один день - 5-го числа, то есть в июне семьи получают выплаты за май, в июле - за июнь. Впервые новая дата будет применена к пособию за май. Родителям деньги поступят 5 июня.

- Право на ежемесячные выплаты из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух региональных прожиточных минимумов, - поясняют в пресс-службе отделения СФР по Тамбовской области. - До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье. Начиная с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.