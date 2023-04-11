В Жердевке в жилом доме был установлен пандус, непригодный для эксплуатации

По обращению жителя Жердевки прокуратура Жердевского района провела проверку на предмет нарушения социальных прав инвалида.

- В доме по улице Советской в Жердевке, где проживает инвалид 2 группы, который использует кресло-коляску, установлен пандус, не соответствующий техническим нормам и характеристикам. По данному факту прокуратурой главе администрации города внесено представление, - пояснили в прокуратуре Жердевского района.

Так как нарушения не устранили в установленный срок, прокуратура через суд обязала администрацию города выделить деньги на установку пандуса в соответствии с техническими нормами. Только после этого новый пандус наконец-то был установлен.