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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 7:44

Тамбовчанка из мести пыталась поджечь гараж знакомого

Причиненный ущерб предстоит оценить
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове произошло возгорание у гаража, расположенного на улице Эскадронной. Хозяин вовремя заметил и потушил пожар. О попытке поджога он сообщил в полицию. Полицейские обследовали место возгорания, опросили свидетелей. Было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении или уничтожении имущества.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли и доставили в полицию 41-летнюю тамбовчанку, которую заподозрили в поджоге гаража. Женщина призналась, что имела конфликт с владельцем гаража и решила таким образом отомстить, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Назначено проведено пожаротехнической и товароведческой экспертиз. Проводится сбор улик, подсчитывается причиненный ущерб.