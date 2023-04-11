Тамбовчанка из мести пыталась поджечь гараж знакомого

В Тамбове произошло возгорание у гаража, расположенного на улице Эскадронной. Хозяин вовремя заметил и потушил пожар. О попытке поджога он сообщил в полицию. Полицейские обследовали место возгорания, опросили свидетелей. Было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении или уничтожении имущества.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли и доставили в полицию 41-летнюю тамбовчанку, которую заподозрили в поджоге гаража. Женщина призналась, что имела конфликт с владельцем гаража и решила таким образом отомстить, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Назначено проведено пожаротехнической и товароведческой экспертиз. Проводится сбор улик, подсчитывается причиненный ущерб.