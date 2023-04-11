После вмешательства прокуратуры тамбовчанку, бросившую дочь, лишили родительских прав

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку по обращению тамбовчанина. Мужчина требовал лишить родительских прав его бывшую жену.

- Установлено, что женщина фактически отказалась от исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию десятилетней девочки, которую в соответствии с соглашением о месте жительства ребенка в 2015 году оставила отцу ребенка. Также женщина злостно уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней, задолженность составляет более 130 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре Советского района.

В феврале прошлого года суд ограничил женщину в родительских правах, но это не заставило ее изменить свою позицию и попробовать наладить отношения с ребенком.

Чтобы защитить права несовершеннолетней, прокуратура района обратилась в суд с иском о лишении женщины родительских прав. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.