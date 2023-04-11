Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 6:40

Жители Моршанска смогут проголосовать за одну из пяти территорий для благоустройства

Среди них три спорплощадки, благоустройство сквера на Зеленой и детская зона на Гагарина
Марина МАКОВЛЕВА
Детская площадка на Гагарина может выглядеть так

Детская площадка на Гагарина может выглядеть так

В Моршанске на рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» вынесут пять общественных территорий. Это спортплощадки по трем адресам: на улице 7 городок, между домами №104 и №105 на улице пос. Газопровод, а также по улице Сурикова, в районе дома №2а.

Еще один проект предусматривает появление в сквере на улице Зеленой поля для мини-баскетбола и зоны воркаута.

- Территория по улице Гагарина, между домами №4 и №6, имеет небольшую площадь, но при этом пользуется популярностью местных жителей. Разработанный проект предлагает жителям устройство детской площадки с установкой игрового комплекса и качелей, – рассказали в администрации города Моршанска.

Выбрать территорию для благоустройства в 2024 году можно с 15 апреля по 31 мая на онлайн-платформе za.gorodsreda.ru.

Фото администрации города Моршанска