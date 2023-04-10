В Тамбовской области начался пожароопасный сезон

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена в том числе и уголовная ответственность

С 10 апреля в Тамбовской области официально объявлен пожароопасный сезон. Это значит, что регионе усилят патрулирование лесов и прилегающих территорий. Кроме того, для выявления пожаров будет проводиться космический мониторинг.

- За нарушение порядка использования открытого огня и разведение костров, а также содержание населенных пунктов, уже вынесено 57 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. В соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области