Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 15:24

В Тамбовской области начался пожароопасный сезон

В регионе усилят патрулирование лесов
Марина МАКОВЛЕВА
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена в том числе и уголовная ответственность

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена в том числе и уголовная ответственность

С 10 апреля в Тамбовской области официально объявлен пожароопасный сезон. Это значит, что регионе усилят патрулирование лесов и прилегающих территорий. Кроме того, для выявления пожаров будет проводиться космический мониторинг.

- За нарушение порядка использования открытого огня и разведение костров, а также содержание населенных пунктов, уже вынесено 57 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. В соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области