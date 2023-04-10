Баскетбольный клуб «Тамбов» проиграл четвертьфинальную серию «Уралмашу»

Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Вчера, 9 апреля, в Тамбоче состоялся третий матч 1/4 финала мужской Суперлиги по баскетболу. Победитель регулярного чемпионата – местный «Уралмаш» - гостил у впервые в истории пробившегося в плей-офф дебютанта турнира – «Тамбова».

После того как в первой встрече уральцы добились перевеса в 23 очка, а во второй – в 42, то понятное дело, что нашим парням не на что было рассчитывать, даже при поддержке своей публики. Уже по итогам первой четверти «Уралмаш» создал комфортный задел в восемь очков (22:14), а в дальнейшем лишь наращивал свой перевес. Итог – уже знакомые +23 (91:68). Счет в серии стал 3:0 в пользу гостей. «Уралмаш» вышел в полуфинал, а «Тамбов» сыграет в турнире за 5-8-е места.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Роман Баландин (24 очка), Сергей Рассказов (15), Максим Лютыч (семь), Максим Хозяшев и Иван Белоусов (по шесть).

Нашим следующим соперником станет «Динамо» Владивосток. На этой стадии победителем станет та команда, которая первой одержит две победы, (т.е. система следующая 1+1+1, где первый матч мы проводим во Владивостоке, второй в Тамбове и, если потребуется, третий снова во Владивостоке). Точная дата и время матчей сейчас согласовывается командами и РФБ.