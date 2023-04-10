В Тамбове отключат свет на нескольких улицах

11 апреля, по информации администрации города Тамбова, в связи с проведением ремонтных работ будет временно отключено электроснабжение по некоторым адресам.

В связи с ремонтом трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 11.30

- ул. Базарная, д. 178/40;

- ул. Мичуринская, д. 42-44;

- ул. Базарная, д. 170-176;

- ул. Рабочая, д. 101-138;

- пр. Рабочий, д. 1-21;

- ул. Пролетарская, д. 198-226, 293-335;

- пер. Северный, д. 11-17;

с 14.00 до 16.30

- ул. Оренбургская, д. 1-68;

- пр. Оренбургский, д. 1-8;

- ул. Уфимская, д. 1-52;

- ул. Уральская, д. 22-68;

- пр. Астраханский, д. 6-76;

- пр. Уфимский, д. 1-8;

- пр. Садовый, д. 1-6;

- ул. Садовая, д. 1-29;

- ул. Подбельского, д. 1-97;

- ул. Самарская, д. 2-14;

- ул. Южная, д. 13-105;

- ул. Астраханская, д. 122-146.

На время ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. 2-я Шацкая, д. 1-39;

- ул. 3-я Шацкая, д. 2-28;

- ул. Северная, д. 1-36;

- ул. 4-я Шацкая, д. 4-28;

- ул. Ерофеевская, д. 2-19;

- ул. Дегтярева, д. 20-40;

- ул. Буденого, д. 1-17;

- ул. Орловская, д. 5-28.

В связи с обрезкой деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 13.00:

- ул. Серова, д. 86-135;

- ул. Осипенко, д. 68-153;

- ул. Районная, д. 43-106.