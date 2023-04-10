В Тамбове отключат свет на нескольких улицах

11 апреля, по информации администрации города Тамбова, в связи с проведением ремонтных работ будет временно отключено электроснабжение по некоторым адресам.
В связи с ремонтом трансформаторной подстанции:
с 9.00 до 11.30
- ул. Базарная, д. 178/40;
- ул. Мичуринская, д. 42-44;
- ул. Базарная, д. 170-176;
- ул. Рабочая, д. 101-138;
- пр. Рабочий, д. 1-21;
- ул. Пролетарская, д. 198-226, 293-335;
- пер. Северный, д. 11-17;
с 14.00 до 16.30
- ул. Оренбургская, д. 1-68;
- пр. Оренбургский, д. 1-8;
- ул. Уфимская, д. 1-52;
- ул. Уральская, д. 22-68;
- пр. Астраханский, д. 6-76;
- пр. Уфимский, д. 1-8;
- пр. Садовый, д. 1-6;
- ул. Садовая, д. 1-29;
- ул. Подбельского, д. 1-97;
- ул. Самарская, д. 2-14;
- ул. Южная, д. 13-105;
- ул. Астраханская, д. 122-146.
На время ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:
- ул. 2-я Шацкая, д. 1-39;
- ул. 3-я Шацкая, д. 2-28;
- ул. Северная, д. 1-36;
- ул. 4-я Шацкая, д. 4-28;
- ул. Ерофеевская, д. 2-19;
- ул. Дегтярева, д. 20-40;
- ул. Буденого, д. 1-17;
- ул. Орловская, д. 5-28.
В связи с обрезкой деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 13.00:
- ул. Серова, д. 86-135;
- ул. Осипенко, д. 68-153;
- ул. Районная, д. 43-106.