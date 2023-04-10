Житель Моршанска лишился 700 тысяч рублей с банковской карты

В полицию Моршанска поступила информация о краже денег с банковской карты у местного жителя. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что на мобильный телефон потерпевшего поступило несколько звонков. Неизвестный грозил заблокировать счет, если мужчина не переведет свои деньги на другую банковскую карту.

- Напуганный мужчина поддался на уловку мошенников и по предложенному алгоритму совершил переводы денег на общую сумму более 700 тысяч рублей в чужие руки, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

После долгих поисков была установлена личность воришки. Им оказался 55-летний мужчина. Злоумышленник признал вину, у него изъята часть похищенных денег.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже электронных денежных средств. Виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей либо до 6 лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей.