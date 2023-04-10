Голый тамбовчанин устроил дебош в супермаркете

Сотрудники вневедомственной охраны города Тамбова задержали на улице Московской областного центра неадекватного голого мужчину, который устроил дебош в супермаркете. Следуя по маршруту патрулирования, росгвардейцам от дежурного пункта централизованной охраны поступил сигнал из охраняемого объекта.

Росгвардейцы приехали на место. Очевидцы и сотрудники магазина указали на раздетого мужчину, который выбежал из торгового объекта на проезжую часть и кидался под колеса проезжающих машин.

- Правоохранители задержали 36-летнего мужчину, находящегося в невменяемом состоянии и вызвали скорую помощь, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.