В Тамбове начался ремонт дорог по гарантии

Подрядчикам предстоит исправлять дефекты дорожного полотна

В Тамбове приступили к восстановлению дорожного покрытия на 15 дорогах, находящихся на гарантии. Среди них Советская, Интернациональная, Киквидзе, Авиационная, Пролетарская, 40 лет Октября и второстепенные Карьерная, Ярмарочная, Элеваторная, 1-й Балашовский переулок.

Обследование дорог, находящихся на гарантийном обслуживании, подходит к концу, из 204 проинспектировано 175.

- По результатам обследования подрядчикам направляются акты с замечаниями. В числе основных замечаний, которые необходимо исправить: проливка продольных и поперечных трещин, исправление дефектов дорожного покрытия, регулировка люков, восстановление горизонтальной разметки, - рассказали в администрации города Тамбова.

Кроме того, на улице Советской, на участке от улицы Максима Горького до Комсомольской площади в рамках гарантийных обязательств ведут замену тротуарной плитки с дефектами и красят дорожное ограждение.

Фото администрации города Тамбова