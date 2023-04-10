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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 11:16

На трассе в Тамбовской области насмерть сбили пешехода

71-летний мужчина, по предварительным данным, был пьян
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина погиб на месте

Мужчина погиб на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором погиб пожилой мужчина, произошло 9 апреля в 21 час 30 минут на 24 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка» Бондарского района. 47-летний водитель «Фольксваген Поло», сбил мужчину, который вёл велосипед по проезжей части в попутном автомобилю направлении ближе к середине дороги.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте автоаварии, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – По предварительным данным пожилой мужчина находился в состоянии опьянения и двигался в темное время суток не имея на своей одежде светоотражающих элементов.