В Тамбовском районе столкнулись «Мицубиси Лансер» и «Лексус NX200Т»

Один из водителей совершал обгон, второй - разворот Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 42-летний мужчина, произошла 9 апреля в 17 часов 25 минут на 14 километре автодороги «Тамбов-Котовск» на территории Тамбовского района. Водитель «Мицубиси Лансер» выехал на полосу встречного движения через сплошную разметку, чтобы обогнать другой автомобиль и столкнулся с «Лексус NX200Т» под управлением 42-летней женщины. Водитель автомобиля «Лексус» в момент ДТП разворачивалась, что делать было не запрещено.

- В результате аварии водителя ««Мицубиси Лансер» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя автомобиля «Лексус» и двоих мальчиков 12 лет, находившихся в машине, медики осмотрели на месте происшествия.