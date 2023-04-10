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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 11:59

В Тамбове «Лада Гранта» протаранила поворачивающую «Тойоту Камри», в которой находился 12-летний мальчик

Водитель отечественного авто не выбрал безопасную дистанцию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Госпитализация никому из участников аварии не потребовалась

Госпитализация никому из участников аварии не потребовалась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три человека, в том числе 12-летний мальчик, произошла 9 апреля в 15 часов на 13 километре автодороги «Тамбов – Котовск», которая проходит через село Бокино. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог 59-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» не выбрал необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении и остановившимся для поворота налево автомобилем «Тойота Камри» под управлением 57-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель и пассажиры иномарки, среди которых была 9-летняя девочка не пострадали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя «Лада Гранта», его 55-летнюю пассажирку и 12-летнего мальчика на месте ДТП осмотрел фельдшер скорой помощи.