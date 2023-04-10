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НовостиОбщество10 апреля 2023 10:53

Отключение отопления в Тамбове планируется начать с 18 апреля

В ближайшие дни прогнозируются перепады температуры
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове в ближайшие дни прогнозируются перепады температуры. В связи с этим городские власти решили перенести завершение отопительного сезона. Отключение запланировано начать с 18 апреля.

- По решению жильцов каждый дом может принять самостоятельное решение об отключении отопления. Порядок хорошо известен председателям Советов МКД и управляющим организациям. Если возникают вопросы в части взаимодействия с УК, звоните в городской комитет ЖКХ - 79-03-99 или ЦГДС - 72-03-39, - подчеркнули в администрации города Тамбова.