Отключение отопления в Тамбове планируется начать с 18 апреля

В Тамбове в ближайшие дни прогнозируются перепады температуры. В связи с этим городские власти решили перенести завершение отопительного сезона. Отключение запланировано начать с 18 апреля.

- По решению жильцов каждый дом может принять самостоятельное решение об отключении отопления. Порядок хорошо известен председателям Советов МКД и управляющим организациям. Если возникают вопросы в части взаимодействия с УК, звоните в городской комитет ЖКХ - 79-03-99 или ЦГДС - 72-03-39, - подчеркнули в администрации города Тамбова.