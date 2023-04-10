В тамбовских заказниках выросла численность куницы и серой куропатки

В Тамбовской области подвели итоги зимнего маршрутного учета животных. С 10 января по 25 марта дирекция особо охраняемых территорий регионального значения подсчитала, сколько в заказниках «Моршанский», Нижневоронинский», «Хмелино-Кершинский», и «Польновский» водится лося, кабана, косули, зайца, лисы, белки, рыси и куницы. Впервые в зимний маршрутный учет был включен волк.

- Результаты зимнего маршрутного учета показали положительную динамику роста численности, белки, зайца-беляка, зайца-русака. В значительной мере в заказниках возросла численность куницы и серой куропатки. Численность остальных видов животных осталась на уровне прошлых лет, - сообщают в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области.