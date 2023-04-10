В поселке Комсомолец восстановлена поврежденная канализационная труба

Сейчас ликвидируются последствия ремонтных работ

Еще 14 марта на улице Комсомольской в поселке Комсомолец произошло разрушение трубы водоотведения. Чтобы жители не чувствовали неудобств и водоотведение не прекращалось, велась постоянная откачка и перевозка стоков автоцистернами.

Стоки пришлось вывозить цистернами

- В настоящий момент, работы по замене магистральной трубы водоотведения закончены, водоотведение поселка восстановлено, ведутся работы по благоустройству территории и восстановлению дорожного покрытия, - сообщают в администрации Тамбовского района.

Завершить работы планируется до 17 апреля. На ремонт и восстановление участка сетей из районного бюджета было выделено около 3 млн рублей.

Фото администрации Тамбовского района