У жителя Котовска изъяли незаконно хранившиеся патроны и порох

В Котовске полицейские выявили факт незаконного владения боеприпасами. Сотрудники отделения уголовного розыска получили информацию о том, что житель Котовска незаконно хранит у себя дома патроны к гладкоствольному оружию и порох.

- В ходе проверки установлено, что нарушитель ранее являлся законным владельцем огнестрельного гладкоствольного оружия, так как увлекался охотой. В дальнейшем он передал оружие родственнику, в связи с чем право на владение огнестрельным оружием и патронов к нему утратил. Однако патроны и порох мужчина оставил у себя дома, - рассказали в администрации города Котовска.

За незаконное хранение патронов и пороха мужчине может грозить от 6 до 8 лет тюрьмы.