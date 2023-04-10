Пьяный тамбовчанин поджег чужую машину из-за плохого настроения

В следственном управлении УМВД России по городу Тамбову была возбуждена серия уголовных дел об умышленном повреждении имущества, вандализме и краже. Позже они были объединены в одно производство. В преступлениях обвиняется 45-летний тамбовчанин, ранее уже привлекавшийся за поджоги.

- По версии следствия, ночью в июне минувшего года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения подручными средствами совершил поджог автомобиля «Хендай Крета», который был припаркован у многоэтажного дома на улице Шлихтера областного центра. Огнем машина была частична уничтожена, предотвратить дальнейший пожар помогли прохожие. Свидетели описали человека, которого видели накануне поджога, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Как выяснилось, подозреваемый также причастен к поджогам 6 мусорных контейнеров в Тамбове. Кроме того, мужчина украл велосипед из подъезда дома. Подозреваемый арестован и помещен в следственный изолятор.

Обвиняемый сообщил, что совершал поджоги из-за алкогольного опьянения и плохого настроения. Общий ущерб составил около 1,5 млн рублей. К настоящему моменту расследование уголовного дела закончено, с обвинительным заключением оно направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу.