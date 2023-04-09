Мичуринский «Тамбов» находится в шаге от выхода в финал НМХЛ

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Мичуринский «Тамбов» ударно провел начало полуфинальной серии в рамках НМХЛ. На рязанском льду наши парни уверенно дважды расправились над одним из лидеров западной конференции. Причем, в первой встрече «Рязань» была уничтожена к исходу десятой минуты, когда на табло высвечивались приятные для мичуринцев цифры 0:3 в их пользу. Итоговый счет – 4:1. По разу хозяев льда огорчили – Богдан Сенотов (2-я, 1:0), Владислав Килин (10-я, 2:0), Семен Просвирнин (10-я, 3:0) и Расим Шакиров (45-я, 4:1). Отметим, что Килин и Просвирнин отличились с интервалом в 28 секунд. Ассистентский дубль оформил Дмитрий Болдырев – он помог забить Владиславу и Расиму.

Второй матч прошел немного по иному сценарию, но, в конечном счете, все завершилось для мичуринцев удачно. Точные броски Егора Верхорубова (54-я) и Шакирова (60-я) принесли «сухую» победу «Тамбову» (2:0). Счет в серии, которая продлится до трех побед одной из команд, стал 2:0. Третий матч состоится завтра, 10 апреля, на льду мичуринского «Темпа». Начало игры в 18:30.