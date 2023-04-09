Тамбовский «Спартак» проиграл в Подмосковье, завершая встречу вдевятером

Фото со страницы ФК "Тамбов" в VK.

На стадионе «Знамя Труда» наш «Спартак» встречался в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге с «Балашихой». Встреча прошла под диктовку хозяев поля и главного арбитра встречи москвича Данилы Цуркова. Он не только удалил двух игроков в составе гостей (Перегудова на 30-й минуте и Часовских на 57-й), но и трижды назначил пенальти в ворота нашей команды. Все три 11-метровых удара реализовал Сергей Орлов (84-я, 90-я, 90+). Счет же хозяева открыли на 19-й минуте – отличился Алмаз Фатихов. К чести тамбовского клуба стоит сказать, что оказавшись в меньшинстве, они не только выправили ситуацию, но и на 16-й минут вышли вперед. На 65-й минуте гол забил Денис Скрыпников, на 68-й – Владимир Победимов. Впрочем, на исходе это не отразилось, учитывая проделки Цуркова – 4:2 в пользу «Балашихи».

- Своим ребятам хочу сказать спасибо за игру, мы переломили ход матча. Но силенки не беспредельные и плюс нас не усилили замены, как мы хотели, - подытожил наставник спартаковцев Сергей Рыжиков.

После этого поражения «Спартак» занимает четвертое место с 18 очками в группе 3Б. Единолично лидирует дубль подмосковных «Химок» (22). Теперь 15 апреля тамбовский клуб примет дома дубль хабаровского СКА. Начало поединка в 16:00.