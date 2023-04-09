В Тамбове презентовали архивный сборник о Рахманиновых

Презентация нового издания – обзора фондов и документов «Род Рахманиновых на тамбовской земле» – прошла в Тамбовском краеведческом музее. Государственный архив региона хранит много документов, которые относятся к истории родов Рахманиновых, Сатиных, Зилоти. Некоторые документы никогда не публиковались. Они и стали основой издания.

- Составители обзора поставили задачу на основе документальных материалов показать не только историю рода Рахманиновых, но и воссоздать картину жизни провинциальных имений дореволюционной России и их судьбу после 1917 года. Обзор охватывает период с XVIII века по настоящее время, завершаясь историей возрождения усадьбы в Ивановке, - отметили в правительстве региона.

В 2023-м весь мир отмечает 150-летие со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова. Тамбовская область стала центром торжеств, так как в регионе находится единственный в мире музей-заповедник Рахманинова «Ивановка». Здесь прошел значительный период его жизни. Именно там были созданы самые выдающиеся произведения композитора.