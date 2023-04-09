Тамбовский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных в марте

В марте ЗАГС Тамбова оформил 127 браков. Это на три больше, чем в предыдущем месяце, сообщили в городской администрации. Кроме того, органы записи актов гражданского состояния зарегистрировали рождение 289 малышей: 166 мальчиков и 123 девочки.

Самыми необычными женскими именами в марте стали: Стефания, Лилия, Теона, Евангелина, Таисия, Марфа и Павлина. Среди редких мужских наиболее редкими оказались: Савва, Пьер-Даниил, Кайл, Маркус, Ратмир, Лука и Захар.

В то же время, наиболее популярными имена у девочек стали Анна, Алиса, Ульяна, Варвара, Екатерина и Дарья. А среди мальчиков: Ярослав, Даниил, Илья, Роман, Михаил и Евгений.