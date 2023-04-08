В Тамбовской области набирают на службу по контракту

В Минобороны работает горячая линия

Минобороны проводит отбор на службу по контракту в Вооруженные Силы РФ на воинские должности рядового (сержантского) состава и прапорщиков. Правительство Тамбовской области на своем портале открыло специальный проект с информацией о возможностях военной службы по контракту, федеральных и региональных выплатах и льготах для военнослужащих по контракту и членов их семей.

На военную службу по контракту могут поступить, в том числе военнослужащие, проходящие службу по призыву, с высшим или средним профессиональным образованием, граждане пребывающие в запасе, иностранные граждане в возрасте с 18 лет, законно находящиеся на территории РФ. Кроме того, контракт могут заключить и женщины, не пребывающие в запасе.

- В Тамбове открыт пункт отбора на службу по контракту, куда могут лично обратиться все желающие, включая иностранных граждан. Он располагается по адресу: г. Тамбов, ул. Докучаева, д. 30, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Желающие поступить на службу в Вооруженные силы Российской Федерации, могут получить необходимую информацию:

- на портале Госуслуг;

- на сайте ОБЪЯСНЯЕМ.РФ;

- на сайте Министерства обороны РФ;

а также в любое время по телефону горячей линии Минобороны 117.