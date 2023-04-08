10 апреля в Тамбовской области будут ловить нетрезвых водителей

В "пьяных" авариях погибли 4 человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

10 апреля сотрудники Госавтоинспекция УМВД России по Тамбовской области проведут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». В текущем году зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек погибли и 220 получили ранения различной степени тяжести. Тяжесть последствий от ДТП составила 6,4 погибших на 100 пострадавших.

С начала года зарегистрировано 13 ДТП с участием водителей с признаками опьянения, при которых 15 человек получили травмы и 4 погибли. Летальные исходы зарегистрированы в Ржаксинском, Моршанском, Мичуринском и Тамбовском районах. Анализ аварийности показывает, что пик «пьяной» аварийности приходится на пятницу, воскресенье и понедельник, а также праздничные дни. В указанные дни совершено 12 из 13 ДТП данной категории. По времени суток наибольшее количество таких ДТП регистрируется в период с 13 до 1 часу. В эти часы произошло 10 (76,9%) ДТП с участием и по вине пьяных автомобилистов.

В региональном УГИБДД напоминают, что управление транспортным средством в нетрезвом состоянии опьянения является грубым нарушением правил дорожного движения и за это предусмотрена ответственность в виде лишения прав управления сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, а в случае повторного управления в состоянии опьянения – уголовная ответственность.

- Если вы знаете о том, что человек в состоянии опьянения сел за руль, незамедлительно сообщите в полицию информацию о передвижении нетрезвого водителя по специальному номеру телефонам 8-920-236-11-11 либо 102, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.