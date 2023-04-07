Из тамбовских дворов вывезли 3,7 тонны старых покрышек

Старые шины - опасные отходы

Из двора на улице Рылеева в Тамбове вывезли более 130 бесхозных покрышек. Они использовались для устройства клумб, сооружения ограждений, многие просто лежали без дела.

- Отработанные покрышки относятся к четвертому классу опасности. Нахождение их во дворах представляет опасность для экологии. Выброс, сжигание и захоронение такого вида отходов недопустимы законодательством. Шины не разлагаются, их можно только отправлять на переработку, - подчеркнули в администрации города Тамбова.

В рамках месячника по благоустройству в Тамбове решено собрать и сдать на переработку как можно больше покрышек. Только за три дня их удалось вывезти 3,7 тонны.

Фото администрации города Тамбова