В Тамбовской области во время проведения строительных работ нашли гранату

Находкой оказалась граната Ф-1

Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН «Вал» управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали и уничтожили подозрительный предмет, обнаруженный во время строительных работ в селе Алгасово Моршанского района. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как гранату Ф-1 в состоянии сильной коррозии.

- С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области