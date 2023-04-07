Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 апреля 2023 14:54

В Тамбовской области во время проведения строительных работ нашли гранату

Боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Находкой оказалась граната Ф-1

Находкой оказалась граната Ф-1

Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН «Вал» управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали и уничтожили подозрительный предмет, обнаруженный во время строительных работ в селе Алгасово Моршанского района. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как гранату Ф-1 в состоянии сильной коррозии.

- С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области