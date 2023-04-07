В Тамбове объявили победителей конкурса «Женщина года – 2022»

Выбрать лучших было непросто!

В Тамбове назвали победителей конкурса «Женщина года – 2022». Жюри пришлось выбирать лучших из почти сотни участниц.

По информации администрации города Тамбова, победителями в номинации «Общественная деятельность и благотворительность» стали:

- Люсьена Дейсар, консультант отдела культуры и архивного дела администрации Тамбовского района Тамбовской области;

- Ирина Ермакова, директор автономной некоммерческой организации поддержки родителей детей инвалидов и молодых инвалидов;

- Александра Коршунова, актриса Тамбовского академического ордена «Знак Почета» драматического театра;

- Елена Кулакова, руководитель Тамбовского филиала общества с ограниченной ответственностью «Премиум», депутат Тамбовской городской Думы Тамбовской области седьмого созыва;

- Анна Тимофеева, индивидуальный предприниматель.

В номинации «Лидерство и успешное руководство» победили:

- Дина Желновакова, директор Тамбовского областного учреждения социального обслуживания населения «Забота»;

- Ирина Поминова, заведующий отделением анестезиологии-реанимации, врач – анастезиолог - реаниматолог Тамбовской областной клинической больницы имени Бабенко.

В номинации «Хранительница семейных традиций» победителем стала Татьяна Морозова, помощник режиссера Тамбовского академического ордена «Знак Почета» драматического театра.

Фото администрации города Тамбова