В Тамбове объявили победителей конкурса «Женщина года – 2022»

Выбрать лучших было непросто!
В Тамбове назвали победителей конкурса «Женщина года – 2022». Жюри пришлось выбирать лучших из почти сотни участниц.
По информации администрации города Тамбова, победителями в номинации «Общественная деятельность и благотворительность» стали:
- Люсьена Дейсар, консультант отдела культуры и архивного дела администрации Тамбовского района Тамбовской области;
- Ирина Ермакова, директор автономной некоммерческой организации поддержки родителей детей инвалидов и молодых инвалидов;
- Александра Коршунова, актриса Тамбовского академического ордена «Знак Почета» драматического театра;
- Елена Кулакова, руководитель Тамбовского филиала общества с ограниченной ответственностью «Премиум», депутат Тамбовской городской Думы Тамбовской области седьмого созыва;
- Анна Тимофеева, индивидуальный предприниматель.
В номинации «Лидерство и успешное руководство» победили:
- Дина Желновакова, директор Тамбовского областного учреждения социального обслуживания населения «Забота»;
- Ирина Поминова, заведующий отделением анестезиологии-реанимации, врач – анастезиолог - реаниматолог Тамбовской областной клинической больницы имени Бабенко.
В номинации «Хранительница семейных традиций» победителем стала Татьяна Морозова, помощник режиссера Тамбовского академического ордена «Знак Почета» драматического театра.
Фото администрации города Тамбова